Новогодние елки для школьников Петербурга продолжают работать

В воскресенье, 30 декабря, в Ледовом дворце школьники 1-4 классов смогут в последний раз посетить “Праздник новогодней ёлки”, сообщают в комитете по культуре Санкт-Петербурга.





Шоу подготовлено и для детей с ограниченными возможностями. Для них будут выделены специальные места в зрительном зале, а также предусмотрено сопровождение на время пребывания во дворце.





В комитете по культуре отмечают, что постановщик ледового шоу – участник Олимпийских игр и Чемпионатов мира, известный фигурист Пётр Чернышёв.