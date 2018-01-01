В Гатчине пройдет Новогодняя кутерьма

Традиционный фестиваль в Гатчине сотрудники Государственного музея заповедника “Гатчина организовывают каждый год. Об этом сообщают в комитете по культуре Санкт-Петербурга.





Посетителей в этом году ждут концерты, экскурсии, мастер-классы, детские программы во дворце и на плацу, рождественская ярмарка.





Юных посетителей ждут обучающие мастер-классы. Особенно понравится, отмечают в комитете, тем, кто любит классическую музыку. Помимо этого, на плацу перед Гатчинским дворцом установят праздничную ель.