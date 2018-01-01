Вице-губернатор Владимир Кириллов поздравил петербуржцев с Новым годом

Вице-губернатор отметил, что в уходящем году Санкт-Петербург принимал активное участие в реализации Года добровольца.





В 2018 году Петербург принял в седьмой раз международный культурный форум, отметившийся рекордным числом участников и собравший крупнейших экспертов и авторитетных специалистов со всего мира.



