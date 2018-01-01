Скворцова рассказала о значительном росте зарплат у врачей в 2018 году

Речь идет, конечно, не о всех врачах. Большую зарплату получают специалисты с высокой квалификацией. Те, кто считается средним медперсоналом, стали зарабатывать на 25% больше.Если говорить о реальных цифрах, то по данным Скворцовой, средний оклад врача в России равен 75 тысячам рублей, а специалисты среднего звена получают примерно 37 тысяч рублей. Те, кто хочет зарабатывать лучше, может просто повысить квалификацию, заявила она журналистам «Россия 24».