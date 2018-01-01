Путин поделился планами на новогодние каникулы. Хочет посвятить их активному отдыху

Президент России с понимаем отнесся к отказу коллеги – он знает не понаслышке о том, как много всего наваливается в преддверии праздников. Все это Путин рассказал журналистам «России 24».









Глава страны уверен, что в столице можно найти, чем заняться. Путин любит заниматься спортом и хочет посвятить немного времени зимним видам активности. Разделить досуг он предложил президенту Белоруссии – Лукашенко, но он сказал, что пока не готов вставать ни на коньки, ни на лыжи. Тем не менее, он пообещал, что как только разберется со всеми текущими делами, обязательно составит Путину компанию.