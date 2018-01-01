Невозвратные билеты РЖД станут на 5-20% дешевле обычных — их начнут продавать в январе





По имеющимся сейчас данным, такие билеты могут стоить на 5-20% меньше обычных — скидка будет зависеть от поезда и сезона.





По данным в сети, авиакомпании начали продавать подобные билеты в 2014 году — их можно вернуть только в строго регламентированных случаях. Сейчас за билеты РЖД можно получить 100% денег, на них потраченных, если сдать не менее, чем за 8 часов





С 1 января начнет работать закон, который разрешит железнодорожным компаниям выпустить в продажу билеты, которые нельзя будет вернуть с получением денег назад, сообщает РИА “Новости”. Сами билеты появятся в продаже с 20 января 2019 года, сообщает РЖД.