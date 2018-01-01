В Ленинградской области выделят дополнительные 18 миллионов рублей на ремонт школ

Всего на ремонт школ выделят примерно 500 миллионов рублей – это намного больше, чем в 2018 году. Известно, что в текущем году на эти цели понадобилось 320 миллионов рублей. За выделенные средства привели в порядок семь учебных заведений. К началу наступающего года ремонт завершат еще в трех школах, говорится в сообщении правительства Ленинградской области.





Так, работа кипит в лужской школе – часть из дополнительно выделяемы х средств пойдет на ее ремонт. В целом, на обновление учебного заведения может понадобиться от 40 миллионов рублей.