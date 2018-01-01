В капелле Петербурга увидят Смешариков

В четверг, 3 января, в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится праздничный концерт “Новый год со Смешариками”. Об этом сообщают в комитете по культуре Санкт-Петербурга.





Музыкальные шедевры из мультфильмов “Смешарики” и “Летающие звери” исполнят композитор Марины Ланда и Сергея Васильева. Дополнят мультипликационное действие джазовый оркестр “СмешБэнд” и Большой стереофонический оркестр.





Зрители смогут узнать, как создаются мультфильмы, как озвучиваются мультипликационные герои.