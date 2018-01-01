В новогоднюю ночь фейерверк в Петербурге прогремит в 3 часа ночи

Старт празднованиям дадут на интерактивной площадке у Главного портика Большого Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице в 23:00.





Отметим, что метрополитен в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно. Однако, воспользоваться проездным будет невозможно. Проезд будет осуществляться только за наличный расчет.





На Дворцовой площади города будет размешена сцена в виде сказочного замка. Здесь все присутствующие смогут увидеть “Ледово-зеркальное шоу” с использованием световых, пиротехнических и лазерных спецэффектов.

сайте комитета по культуре. С планом новогодних и рождественских мероприятий в 2018 – 2019 годах можно ознакомиться на