В новогоднюю ночь на Дворцовой площади установят сцену в виде сказочного домика

Комитет по культуре Санкт-Петербурга рассказал про главные события, которые пройдут в новогоднюю ночь. Так, сообщают в ведомстве, основные события начнутся31 декабря 2018 года в 23:00.





Петербуржцев и гостей города ждут на интерактивной площадке у Главного портика Большого Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице.





В свою очередь, на главной площади города будет размешена сцена в виде сказочного замка. Здесь все присутствующие смогут увидеть “Ледово-зеркальное шоу” с использованием световых, пиротехнических и лазерных спецэффектов.





Кроме того, отмечают в ведомстве, концерт дополнят участие артисты телевизионных проектов “Голос”, “Песни”, “Главная сцена”, “Новая Звезда”.