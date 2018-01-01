Малые города и исторические поселения Ленинградской области обещали поддержать субсидиями

Так, например, победителем конкурса стал Выборг с его проектом благоустройства Смоляного Мыса. Там приведут в порядок и оборудуют пляж, а также разместят кофейни. Они должны будут вписаться в природный ландшафт и рельеф.





Напоминаем, что в наступающем году на благоустройство Ленинградской области планируют выделить более 895 миллионов рублей. Из бюджета региона на эти цели пойдет около 3,3 миллиарда рублей.









Средства будут выделять из федерального бюджета, так как конкурс был всероссийским. Улучшения стоит ожидать сразу в нескольких населенных пунктах, в которых проживает не более 100 тысяч человек.