Петр Порошенко законодательно увеличил морскую зону контроля Украины вдвое — до 24 миль





По документу, “прилегающей зоной” станет территория моря рядом с территориальными водами страны, их внешняя граница при этом не может превышать 24 морских миль от линий вод Украины. Морские пограничные службы смогут останавливать и досматривать проходящие суда на предмет контрабанды.





До этого морская зона Украина была вдвое меньше — 12 морских миль, сообщает ТАСС. В МИД РФ заявляли при подготовке закона, что его сила не будет распространяться на Азовское море.





Петр Порошенко, глава украинского правительства, 29 декабря подписал закон “О прилегающей зоне Украины”, сообщает РИА Новости.