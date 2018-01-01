|
Сегодня
29 декабря, суббота
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Петр Порошенко законодательно увеличил морскую зону контроля Украины вдвое — до 24 миль
21:34
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Скворцова рассказала о значительном росте зарплат у врачей в 2018 году
- Вице-губернатор Владимир Кириллов поздравил петербуржцев с Новым годом
- Путин поделился планами на новогодние каникулы. Хочет посвятить их активному отдыху
- В Ленинградской области выделят дополнительные 18 миллионов рублей на ремонт школ
- Невозвратные билеты РЖД станут на 5-20% дешевле обычных — их начнут продавать в январе
- В капелле Петербурга увидят Смешариков
- В новогоднюю ночь фейерверк в Петербурге прогремит в 3 часа ночи
- В новогоднюю ночь на Дворцовой площади установят сцену в виде сказочного домика
- Малые города и исторические поселения Ленинградской области обещали поддержать субсидиями
- Суд наказал реальным сроком полицейского, который хранил наркотики прямо в удостоверении
- Полицейские два дня проверяли Кудрово: нашли 740 л нелегального алкоголя и трех мигрантов
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
26 декабря
23 декабря
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм. Подробности (фото)
В Петербурге уничтожили около 150 кг мяса, сыра, масла и йогурта, незаконно привезенных из Европы (4/+4)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.