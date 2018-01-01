Суд наказал реальным сроком полицейского, который хранил наркотики прямо в удостоверении

Виновным в хранении психотропных веществ в крупном размере признан бывший водитель УМВД России по Гатчинскому району. Мужчина прятал наркотик прямо в «корочке». Приговор огласили еще в начале осени 2018 года.Защита решила его обжаловать, прося взять во внимание положительные характеристики молодого человек с места работы. Суд же отказал экс-полицейскому в смягчении приговора в виде замены реального срока на условный. Решение аргументировали тем, «что им совершено тяжкое преступление против общественной нравственности», говорится в сообщении местной прокуратуры.