Полицейские два дня проверяли Кудрово: нашли 740 л нелегального алкоголя и трех мигрантов





Полицейские два дня проверяли магазины и заведения в деревне Кудрово. Выяснилось, что в двух местах продавали алкоголь без лицензии. Два человека привлечены к ответственности, поскольку продавали спиртное не как юрлицо. В заведениях полицейские задержали трех мигрантов: двух — за нарушение правил въезда, а одного — за нелегальную трудовую деятельность.





В результате проверки конфисковано 780 л алкоголя — вина, водки, коньяка и пива.





Проверка полицейских в Кудрово привела к конфискации более 700 л алкоголя и обнаружению трех приезжих, нарушивших миграционные законы, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД.