В Киришах ищут молодую девушку, которая собиралась уехать в Тверь

О девушке известно следующее: у нее черные волосы, карие глаза, с собой у нее был бордовый рюкзак. Одета она была в черную куртку, белые шапку и шарф. Если вы что-то знаете о местонахождении Гули, сообщите координатору поисков в «ЛизаАлерт».





Девушка вышла из дома в Киришах и больше ее никто не видел. Родственники не знают, куда могла направиться Гуля Рзаева. Они стали переживать после того, как она не объявлялась какое-то время. В ходе поиска выяснилось, что пропавшая купила билет до Твери, но непонятно, села ли она в поезд, добралась ли до места назначения. Делом занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт».