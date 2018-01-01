На пожар в кладовке в Адмиралтейском районе приехало четыре машины и почти два десятка пожарных





По данным спасателей, загорелась кладовка в пятиэтажном здании на Бородинской ул., д.15. Общая площадь возгорания составила 3 м2, но на вызов приехало четыре пожарные машины и 19 пожарных. Пользователи социальных сетей сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”, что в ходе возгорания никто не пострадал.





О причинах возгорания не сообщается. Здание старое и поэтому пожар в кладовка могла вызвать как неисправная проводка, так и неаккуратно потушенная сигарета.









В субботу вечером 29 декабря в Адмиралтейском районе тушили пожар, сообщили Gazeta.SPb в МЧС по Санкт-Петербургу и области.