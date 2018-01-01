Во Всеволожском районе грудной ребенок погиб при странных обстоятельствах

Семья проживала в Ленинградской области в деревне Лупполово. Испуганная женщина вызвала врачей, которые забрали ребенка в Токсовскую районную больницу.К сожалению, врачи оказались бессильны и не смогли помочь грудничку – он погиб спустя семь минут после прибытия в медицинское учреждение. Специалисты до сих пор не могут сказать, что именно стало причиной скоропостижной смерти мальчика. Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства дела, говорится в АН «Оперативное прикрытие». Труп уже направлен для экспертизы в морг.