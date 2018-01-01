Бездомные кошки оказались замурованными заживо в подвале дома на Солидарности

В свою очередь специалисты заявили, что снегом закрывают окна для сохранения тепла в стояках. Также они уверили, что не обязаны перед проведением работ следить за кошками, говорится в «Фонтанке». Животные, убеждены в ЖСК, не должны жить в подвале.









Дело в том, что все подвальные окна залепили снегом. Из-за этого несчастные коты, которые залезли погреться, не могут выбраться из своего места заточения. Жители дома крайне возмущены случившимся – они обрушились критикой на коммунальщиков.