“Метрострой” выплатил задолженности по зарплате для работников в размере 245 млн рублей





Врио губернатора Алекснадр Беглов пообещал лично проконтролировать ситуацию с финансами компании. Ранее Смольный перевел “Метрострою” 469 млн рублей, чтобы компания могла закрыть долги, сообщает ТАСС. Несколько работников “Метростроя” уже устраивали забастовки. Служба занятости СПБ сообщает, что в новом году компания сократит штат на 325 человек.





Компания “Метрострой” погасила задолженности в 245 млн рублей по зарплате перед своими работниками, сообщили Gazeta.sPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.