Очевидцы поделились подробностями массового ДТП на Невском проспекте





Виновником аварии считается молодой человек, который гонял на каршеринговом «КИА Соул». Люди, которые видели все своими глазами, уверяют, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Личность молодого парня установлена, но информация не разглашается – известно лишь что ему 22 года.После того, как ДТП случилось, он пытался скрыться с места происшествия, но его задержали бдительные сотрудники ППС. В результате аварии серьезные травмы получил как минимум один из участников, говорится в «Фонтанке». О состоянии остальных ничего не говорится.