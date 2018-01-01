Сегодня
29 декабря, суббота
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

За 2018 год в Санкт-Петербурге обустроили 573 двора и проложили 40 км велодорожек

20:33
Тэги: комитет по благоустройству, парки, переработка мусора
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: комитет по благоустройству, парки, переработка мусора



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Очевидцы поделились подробностями массового ДТП на Невском проспекте
  • Разозлившиеся петербуржцы забросали мусором неправильно припаркованную машину
  • Памятник Даниилу Гранину откроют на Дальневосточном проспекте осенью 2019 года
  • Петербуржцы смогут активировать «Подорожник» прямо в автобусе
  • Девушкой, которую изнасиловали в туалете петербургской фотостудии, оказалась известная феминистка
  • Правительство Санкт-Петербурга готовится к принятию городом Чемпионата Европы-2020
  • Петербургский суд освободил виновного экс-главу «Ленэнерго» по амнистии
  • Петербуржцев просят не фотографироваться с животными за деньги
  • Благотворительный прием Александра Беглова в честь Нового года собрал 4,5 млн рублей
  • В Ленинградской области насмерть сбили пожилую женщину, которая переходила дорогу не по переходу
  • Гендиректор компании, вызвавшейся убирать территорию Невского района, купил на бюджетные средства Porsche
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
28 декабря
На Невском проспекте пройдут одиночные пикеты в защиту парков и скверов Петербурга
28 декабря
В новогоднюю ночь можно будет разделять мусор в центре Петербурга
27 декабря
В 2019 году экомобили Петербурга начнут работу с 1 января
27 декабря
Спрятанные в чехлы деревья на Васильевском острове превратили в привидения
25 декабря
В Санкт-Петербурге открылись долгожданные ледяные горки
25 декабря
На Смоленке планируется построить террасный парк с библиотекой русского авангарда
24 декабря
Семь автомобилей в следующем году начнут собирать в Санкт-Петербурге батарейки и офисную технику

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
^ Наверх