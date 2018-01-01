За 2018 год в Санкт-Петербурге обустроили 573 двора и проложили 40 км велодорожек





Согласно данным правительства, приведены в порядок 573 двора, проложено 40 км велодорожек. На Софийской улице начали строить парк Городов-Героев. В Приморском районе запустили проект парка нового формата — в нем будут сочетаться природа и город. Частично обустроен Муринский парк.





Сообщается, что госпрограмма обращения с отходами должна привести к 2020 году к переработке 38% отходов. На данный момент ключевым предприятием в этой области стало “МПБО-2”.





В правительстве Санкт-Петербурга сообщили результаты работы комитета по благоустройству в 2018 году 29 декабря, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города.