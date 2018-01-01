Разозлившиеся петербуржцы забросали мусором неправильно припаркованную машину

Люди предположили, что хозяин «Фольксвагена», возможно, не хотел никому помешать.





«Оставил машину ненадолго, а потом приходится откапывать», - пишут в комменатриях.





Результатами своих стараний они поделились в социальной сети «Вконтакте». «Фольксваген» на снимках заботливо обложен мусорными пакетами. Их, к слову, довольно много – видимо, горожане давно готовились к мести. Фотографии стали поводом для обсуждения – многие посмеялись со случившегося, другие поздравили всех с наступающим годом свиньи, намекая на владельца белого автомобиля, а некоторые призадумались и решили, что не надо было так жестко наказывать неизвестного.