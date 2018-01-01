Памятник Даниилу Гранину откроют на Дальневосточном проспекте осенью 2019 года





Уже стало известно, что в честь писателя назовут сад на Гангутской улице. Кроме этого, 9 февраля откроют памятную доску на Малой Посадской. Открытие памятника намечено на ноябрь 2019 года в рамках культурного форума в Санкт-Петербурге по адресу Дальневосточный пр., д. 6.





В честь Гранина в филармонии им. Шостаковича отыграют концерт, а в библиотеке его имени начнет работать центр культуры и просвещения, который займется организаций выставок, концертов, творческих встреч.





Даниил Гранин (1919-2017) учился на инженера-электрика, но начавшаяся Велика Отечественная война заставила его вступить в армию. Он написал множество произведений о войне, самым из них является роман “Искатели”.





В правительстве Петербурга 29 декабря обсудили мероприятия к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города.