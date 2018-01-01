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Памятник Даниилу Гранину откроют на Дальневосточном проспекте осенью 2019 года
20:20
Тэги: гранин, памятник, правительство петербурга
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