Петербуржцы смогут активировать «Подорожник» прямо в автобусе

Для пополнения «Подорожника» можно воспользоваться специальным приложением или просто зайти на сайт через компьютер или ноутбук. После этого обычно нужно было идти в подземку, чтобы активировать карточку, а сейчас это делать не обязательно.Стоит лишь прикоснуться «Подорожником» к терминалу в автобусе и на этом все! Устройство подскажет, когда можно убрать карточку, - все инструкции будут выведены на маленький экран. Обращаем внимание что прикладывать «Подорожник» надо будет к тому валидотору, который может списывать деньги с банковских карточек, говорится в сообщении «Пассажиравтотранс».