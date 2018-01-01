Правительство Санкт-Петербурга готовится к принятию городом Чемпионата Европы-2020





Сроки турнира - 12 июня по 12 июля 2020 года. Из городов России только Санкт-Петербург примет матчи: в общей сложности их будет четыре.





Правительство Петербурга, РФС и УЕФА уже подписали два договора о предстоящем соревновании: в правительстве сообщили, что все условия УЕФА были приняты: они касались безопасности, транспорта, оформления города и других деталей.





Для подготовки спортсменов к матчам выделят пять площадок-стадионов: уже утверждены стадионы в Павловске и Зеленогорске, ведутся переговоры с “Петровским” и стадионами на ул. Верности и в Удельном парке.





В Санкт-Петербурге 29 декабря в Смольном поговорили о предстоящем Чемпионате Европы по футболу 2020-го года, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города.