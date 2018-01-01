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Правительство Санкт-Петербурга готовится к принятию городом Чемпионата Европы-2020

20:01
Тэги: уефа, чемпионат европы, футбол, правительство петербурга
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Тэги: уефа, чемпионат европы, футбол, правительство петербурга



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