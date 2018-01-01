Девушкой, которую изнасиловали в туалете петербургской фотостудии, оказалась известная феминистка

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 декабря. В фотостудии была вечеринка, где собралось довольно много народу. Известно, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда на нее набросился мужчина и потащил в туалет.Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно задержать преступника – его жертву они нашли голой и окровавленной в туалете. На данный момент установлена личность пострадавшей – нет сомнений, что это популярная в Санкт-Петербурге модель и активистка. Специалисты разбираются в деталях дела. Мужчину за изнасилование могут посадить на срок до 10 лет.