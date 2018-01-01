Петербургский суд освободил виновного экс-главу «Ленэнерго» по амнистии

Напоминаем, что Сорочинский и Слепов обвинялись в злоупотреблении полномочиями, что привело к тяжким последствиям. Их дело пересматривалось несколько раз, оба не признавали своей вины.





Оба на данный момент считаются «освобожденными от наказания по амнистии». Теперь Слепов и Сорочинский не должны будут сидеть в местах заключения. Первому суд ранее назначил срок лишения свободы на два года и четыре, а другому просто на два года, говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга. Также в пользу компании «Ленэнерго» будут переведены 228 миллиона рублей.