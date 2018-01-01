Благотворительный прием Александра Беглова в честь Нового года собрал 4,5 млн рублей





Врио губернатора Александр Беглов подчеркнул, что сборы благотворительности проводят в городе давно и успешно, и заметил, что важна не столько сумма пожертвований, сколько само желание помочь





Гостями приема стали губернатор области Александр Дрозденко, представитель президента в округе Александр Гуцан и другие. Всего удалось собрать 4,5 млн рублей — при этом выручка с билетов на мероприятие составила большую часть этой суммы, а еще около 300 тысяч принесли сувениры.





В Санкт-Петербурге провели Благотворительный прием от имени градоначальника в честь Нового года, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города.