Петербуржцев просят не фотографироваться с животными за деньги

Инициатором проверок является комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности северной столицы. Ее инспектора настоятельно рекомендуют горожанам и гостям Санкт-Петербурга отказаться от фотосъемки с животными.





Рейды продлятся все праздники и завершатся к 20 января 2019 году, говорится в сообщении ведомства.





Такое использование объектов животного мира является незаконным. Сейчас в Санкт-Петербурге проходят рейды, пресекающую подобную деятельность. Первый состоялся в пятницу, 28 декабря, и специалисты не выявили ни одного нарушения.