В Ленинградской области насмерть сбили пожилую женщину, которая переходила дорогу не по переходу





Авария произошла около 17:15 на 77 км автотрассы “Нарва” в деревне Бегуницы. По данным ГИБДД, мужчина на “Ладе 110 (ВАЗ 21124)” 38-ми лет сбил на дороге пожилую женщину 83-ех лет, она переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм старушка скончалась. Причиной ДТП могла стать как плохая видимость, так и скользкая трасса. Сотрудники дорожных служб проводят проверку на месте.









В субботу 29 декабря в Волосовском районе Ленобласти насмерть сбили пожилую женщину, передали Gazeta.SPb в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.