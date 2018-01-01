Гендиректор компании, вызвавшейся убирать территорию Невского района, купил на бюджетные средства Porsche





Как сообщили в прокуратуре, компания “Жилищное агентство Невского района СПБ” провела конкурс среди компаний на право получения средств на уборку территорий — из бюджета выделялось более 88 млн рублей. В итоге субподрядчиком стала компаний “СтройТехСервис”.





Субподрядчик территорию не убирал — или по крайней мере его расходы были меньше, чем он указывал в документах, которые предоставлял “Жилищному агентству”. Бюджетные средства в компании использовали на нужды руководства — так, ее гендиректор купил на них Porsche Cayenne за 3,4 млн рублей.





Возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег. По этой статье могут назначить штраф до 200 тысяч рублей или даже отправить в тюрьму на 2 года.





В Невском районе деньги на уборку территорий шли на нужды директоров компаний-подрядчиков, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.