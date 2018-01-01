В Петербурге на улице Добровольцев загорелась жилая квартира: пахнет горелой пластмассой





Пожар начался в двухкомнатной квартире “пятиэтажки” на ул. Добровольцев, д.6. Загорелась комната: из 14 м2 выгорело 10 м2 обстановки. На место прибыли четыре пожарных экипажа и 17 человек личного состава МЧС, пожар был потушен в 16:49. Пока что о пострадавших ничего не известно.





Жители района сообщили в социальных сетях, что из-за пожара в домах вокруг сильно пахло горелой пластмассой. Некоторые предположили, что причиной стала очередная электрогирлянда, которые часто оказываются виновницами пожаров перед Новым годом.





Сегодня в субботу в 16:21 в МЧС получили информацию о возгорании в Красносельском районе, передали Gazeta.SPb в управлении МЧС по Санкт-Петербургу и области.