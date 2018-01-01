Следствие предъявило обвинение сотруднику МЧС по делу о взрыве на заводе «Авангард»

Следователь допросил сотрудника МЧС по обстоятельствам дела, после чего ему назначили подписку о невыезде.





Как полагает следствие, должностные лица из числа сотрудников МЧС России по Петербургу и Ленобласти знали о том, что в ходе проведения в сентябре 2013 года плановой выездной проверки АО «Гатчинский завод «Авангард» были выявлены нарушения Федерального законодательства, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан. Они могли добиться от руководителей завода соблюдения требований пожарной безопасности на производстве, вплоть до приостановления деятельности предприятия на срок до 90 суток, однако не исполнили свои обязанности надлежащем образом и не предприняли мер к устранению нарушений руководителями завода.

Расследование по делу продолжается.





Напомним, что 19 октября на заводе «Авангард» по производству пиротехники произошел взрыв. В результате погибли четыре человека, двое из которых были гражданами Таджикистана, один гражданин Белоруссии. Еще один погибший работал на заводе бригадиром. Также пострадали семь человек. В отношении главного инженера и директора завода было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением техники безопасности.





Старшему инспектору отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района МЧС по Ленобласти предъявлено обвинение по факту взрыва на заводе «Авангард», сообщили в Следственном комитет России.