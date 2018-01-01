Правительство РФ считает, что Франция и Германия игнорирует текущие проблемы в Украине





Эммануэль Макрон и Ангела Меркель ранее заявили, что Россия должна отпустить пленных на Новый год к семьям, и обратили внимание на тяжелую ситуацию в Крыму и агрессивность России в Азовском море.





В Госдуме РФ назвали претензии Франции и Германии вмешательством во внутренние дела. Кроме этого, в Госдуме подчеркнули, что задержанные предстанут перед судом по законам России.





В МИД РФ 29 декабря ответили на требования глав Германии и Франции отпустить моряков Украины из СИЗО: в ведомстве призвали обратить внимание на “реальные проблемы”, а именно на нарушение прав человека в Украине, сообщили в ведомстве.