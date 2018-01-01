Девушку вытащили из перевернувшегося Mitsubishi на Отрадненском шоссе в Ленобласти





Как сообщают сотрудники вневедомственной охраны, около 8:40 по Отрадненском шоссе Mitsubishi Lancer занесло на скользкой дороге и автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу.





Свидетелями ДТП стали сотрудники УВО, которые патрулировали участок на служебной машине. Они сразу же бросились на помощь и сумели вытащить из машины девушку 26-ти лет. Ей оказали первую помощь, на место прибыли медики и ГИБДД. Врачи не нашли у девушки тяжелых травм.





Утром 29 декабря на Отрадненском шоссе девушку спасли из перевернувшейся машины, сообщили Gazeta.SPb в УВО по Ленобласти и Санкт-Петербургу.