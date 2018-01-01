Россия перестанет пускать на свою территорию продовольственные продукты из Украины





К ввозу запретят хлеб, пшеницу, алкоголь, сок, консервы. Помимо этого, санкции касаются и мебели, запчастей для машин, техники, предметов гигиены и прочего. Медведев подчеркнул, что санкции являются ответным шагом на агрессивную экономическую политику Украины, которая ввела санкции против РФ осенью 2015 года.





Пшеница и электрооборудование, которое теперь Украина не сможет продавать в России, являются одними из основных продуктов на экспорт для страны. По данным Всемирного банка, Украина находилась в 2012-ом году на 8-ом месте по экспорту пшеницы. Россия всегда являлась ее основным торговым партнером.





Продовольственные продукты из Украины с 29 декабря находятся под санкциями в России, сообщил Дмитрий Медведев в своем Twitter после подписания соответствующего распоряжения.