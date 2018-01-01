На юге Санкт-Петербурга открыли новую перехватывающую парковку — четвертую в городе





Пока что стоянка работает в тестовом режиме. Согласно данным комитета, характеристики следующие: 4 000 м2, вмещает 97 машин, предусмотрено место парковки для 11 велосипедов. Кроме этого на стоянке обеспечили видеонаблюдение, терминал оплаты и табло для статистики мест.





Перехватывающие парковки устроены таким образом, чтобы владелец, оставивший на ней свой автомобиль, мог сразу пересесть на общественный транспорт, если ему это нужно; поэтому такие парковки строят у остановок транспорта или станций метро.





На юге Санкт-Петербурга открыли перехватывающую парковку сообщили Gazeta.SPb в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. Ее можно найти на Витебском пр., д. 108.