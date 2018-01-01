Перед судом предстанут 13 членов группировки, занимавшейся наркоторговлей на юге Петербурга





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что с весны по осень 2017 года на юге города продавали различные наркотические вещества . Сейчас число участников группы увеличилось до 13-ти, а обыск обвиняемых полностью завершен: изъято более 23 кг наркотических веществ: кокаин, марихуана, гашиш, экстази и другие.





Сотрудниками полиции сообщается, что изъято 127 сотовых телефонов, 19 ноутбуков и боевой пистолет. Подозреваемые отправятся на скамью суда: их обвиняют в 21-ом преступлении.





Следователи закончили работать над делом преступной группировки, которая занималась продажей наркотиков в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга.