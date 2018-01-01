Для владельцев электромобилей на Казанской площади Санкт-Петербурга открыли заправку





Сейчас на ней могут одновременно подзаряжаться две машины, независимо от погодных условий. Центр сообщает, что в проекте участвовали студенты ЛЭТИ и Политехнического университета.



Это первая подобная станция в городе, она спроектирована по международным стандартам. Сообщается, что в 2019 году власти города посмотрят на статистику использования станции и, возможно, примут решения об увеличении числа подобных заправок.





Стоимость посещения заправки и среднее время зарядки не уточняется.









Для владельцев электромобилей на Казанской площади Санкт-Петербурга создали электрозаправку, сообщили Gazeta.SPb в центре управления парковками Санкт-Петербурга.