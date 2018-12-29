Съезды КАД Петербурга перегородят для дорожных работ ночью с 29-го на 30-ое декабря (фото)





Сообщается, что перекрытия запланированы заранее и их проведут по всем правилам: поставят заграждения и световую сигнализацию. Автомобилистам этой ночью придется искать другие варианты проезда. Напомним, движение в Санкт-Петербурге в последние дни сильно осложнилось из-за снега и приближения Нового года.

Этой ночью с 23:00 29-го числа до 06:00 30-го декабря КАД Санкт-Петербурга перекроют для проезда: на четырех съездах на развязке с ЗСД и Дачным пр. начнут устанавливать знаки на стальных опорах над трассой, передали Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-запад”.