СКА обыграл «Адмирал» в матче КХЛ





На седьмой минуте первого периода хозяева в большинство открыли счет. Автором заброшенной шайбы стал Козловский. Уже через две минуты «Адмирал» удваивает преимущество в счете. Стрельцов делает счет 2:0.





Второй период оказался безголевым.





В середине третьего периода Давил Рундблад в большинстве забрасывает шайбу и сокращает отставание в счете. Через несколько минут армейцы сравнивают счет. Рундблад оформляет дубль и делает счет 2:2.





Третий период закончился ничейным счетом. В овертайме СКА одерживает победу. Автором победной шайбы стал Наиль Якупов.





Отметим, что это был заключительной матч в этом году. Следующий матч СКА проведет в гостях 4 января против минского «Динамо».





СКА во Владивостоке обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2 (ОТ).