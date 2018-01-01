На Васильевском острове Петербурга женщина относила принесенные ей на ремонт украшения в ломбард





Согласно следствию, у подсудимой есть своя мастерская, где она принимала украшения на ремонт. Вот только она их не ремонтировала, а относила в ломбард, а деньги за них оставляла себе. От ее действий в итоге пострадало 29 человек, а сумма общего ущерба составила свыше 270 тысяч рублей.





Жительница Василеостровского района частично признала вину и возместила обманутым вред. В итоге суд признал ее виновной, и назначил условный тюремный срок в 2 года.





На Васильевском острове женщина принимала ювелирные украшения на ремонт и относила их в ломбард, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.