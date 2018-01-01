Три подростка напали с ножом на мужчину в Калининском районе, избили и отобрали смартфон





Сообщается, что ночью 29 декабря около 2:20 трое напали на мужчину 39 лет на пр. Науки. Злоумышленники избили его, порезали лицо и руки и отобрали смартфон. К месту происшествия подбежал молодой человек 22-ух лет, но злоумышленники скрылись.





На место прибыли сотрудники Росгвардии, уточнили приметы и вскоре нашли и задержали трех молодых людей 19-20-ти лет: у них отобрали нож и похищенный смартфон.





Сейчас в полиции решают, возбуждать ли уголовное дело.





Троих подростков задержали после нападения на мужчину в Калининском районе Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в УВО.