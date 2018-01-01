Экологические службы Санкт-Петербурга отчитались об итогах своей работы в 2018 году





За год сотрудники “Экостроя” утилизировали 84 кг ртути, почти 10 т опасных отходов, почти 1,5 тысячи градусников. Из акваторий Петербурга достали примерно 78,7 т нефтесодержащих отходов.





У браконьеров за год отняли свыше 300 шкур и 23 диких животных, на которых их владельцы не имели права.





Комитет выписал за штрафов на сумму 36,5 млн рублей — это не 10 млн больше, чем в прошлом. При этом число проверок за год выросло в два раз — 3 369 в 2018 году.









Комитет по природопользованию, экологии и охране окружающей среды подвел итоги работ подначальных служб за 2018 год, сообщили Gazeta.SPb в комитете.