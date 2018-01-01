На трассе “Кола” в Ленобласти автомобиль насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии





Авария произошла 29 декабря 2018 года на 74-ом км трассы “Кола”: время неизвестно - по всей видимости, водители, проезжавшие по трассе, увидели лежащего на дороге мужчину и вызвали дорожные службы. Его личность не установлена, он скончался на месте от травм еще до приезда “Скорой помощи”. Сейчас сотрудники ГИБДД занимаются поиском свидетелей, оформляют аварию и проводят проверку.





В Кировском районе Ленинградской области автомобиль насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.