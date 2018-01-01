Мать троих детей заселена в другую квартиру после скандала с гендиректором “Жилкомсервиса”





По данным прокуратуры, для женщины, которая состоит на учете нуждающихся в жилье изначально предназначалась квартира на пр. Ветеранов. Однако эта квартира была отдана “Жилкомсервису”, где пообещали предоставить квартиру своему слесарю-снтехнику. Однако заселился в нее гендиректор компании, сняв трехкомнатную квартиру по цене примерно 2600 рублей за месяц.





Слесарь-сантехник, для которого предоставили жилье, на деле сейчас живет в общежитии со своей семьей и до сих не обеспечен льготной квартирой, на которую имеет право. Прокуратура потребовала от администрации района устранить нарушения и сейчас женщина получила смотровой лист на другую квартиру.









В Красносельском районе многодетная мать с тремя детьми, не достигшими совершеннолетия, получили трехкомнатную квартиру после скандала с гендиректором компании “Жилкомсервис”, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.