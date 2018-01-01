Почти 80 семей отпразднуют новоселье перед новым годом





Теперь новоселы будут проживать в реконструированном доме на набережной реки Фонтанки.





Семья Забродиных пригласила Александра Беглова к себе в гости на чаепитие. Врио губернатора подарил новоселам новый телевизор.





Также Беглов отметил, что сейчас в рамках программы в работе находится ещё несколько домов. В 2019 году квартиры будут предоставлены и другим семьям.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на новоселье к жителям долгострой ЖК "Виктория" приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 29 декабря, 77 молодых семей из Петербурга получили ключи от новых квартир в рамках программы “Молодежи – доступное жилье”, передает “Мойка78” со ссылкой на сообщение от администрации губернатора.