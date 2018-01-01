Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о взрыве на заводе “Авангард”





Выяснилось, что на заводе “Авангард”, который является пожаровзрывоопасным объектом, сотрудники ГУ МЧС по Петербургу проводили поверку. В ходе неё выявили нарушения, угрожающие безопасности людей.





Таким образом, с сентября 2013 года до 19 октября 2018 сотрудники МЧС обязаны были добиться от работников завода соблюдений требований пожарной безопасности, однако не сделали этого.





Сейчас Следственный комитет предьявил обвинение старшему инспектору МЧС – в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Следственный комитет проводит проверку по факту избиения подростка . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Следственный комитет по Ленинградской области продолжает расследовать уголовное дело по факту взрыва на заводе “Авангард”, передаёт ведомство.