Петербуржец отправится в колонию за попытку сбыта амфетамина





Гражданин обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере.





Известно, что летом 2018 года Солдатов приискал смесь, содержащую амфетамин, общей массой 167 грамм. Злоумышленник расфасовал психотропное вещество по пакетам и хотел сбыть. Однако вовремя был остановлен сотрудниками полиции.





Солдатова задержали и обнаружили при нем 15 грамм амфетамина, остатки смеси нашли дома у мужчины.





Колпинский районный суд признал Солдатова выновным и приговорил к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии.





Ранее Gazeta.SPb писала о мужчине, который пытался продать амфетамин на станции метро "Проспект Просвещения ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Прокуратура Колпинского района поддержала обвинение в отношении Константина Солдатова, передаёт Прокуратура Санкт-Петербурга.