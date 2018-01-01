Фестиваль огня перекроет движение в разных районах Петербурга





Так, в ночь с 4 на 5 января, а также с 5 на 6 и с 6 на 7 января в связи в фестивалем огня для проезда будут закрыты Биржевой проезд и Биржевая площадь. Ограничения будут действовать с десяти вечера до шести утра.





Также сообщается, что 17:00 до 22:30 7 и 8 января будет заблокировано движение по Биржевой площади, Биржевому проезду, Таможенному переулку, Дворцовому мосту и по Университетской набережной.





Ранее Gazeta.SPb сообщала об ограничениях движения по Новочеркасскому проспекту и по Гранитной улице . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Новогодние праздники перекроют движение по некоторым улицам города, в том числе и центральным, сообщает “Мойка78” со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.